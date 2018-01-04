«Газпром» заявил о рекордных поставках газа в Европу

«Газпром» заявил о выходе на новый исторический максимум при поставках газа в страны Северо-Западной и центральной Европы. Растет и объем поставок в Турцию.

Как заявил 4 января журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, достигнут максимальный исторический объем — 53,4 млрд куб. м. газа поставлено в Германию. Рост по этому направлению составил 7,1%. Новый рекорд установлен и на поставках в Австрию — туда отправили 8,5 млрд куб. м., что на 25% больше, чем когда-либо прежде. В Нидерланды отгрузили на 4,6 млрд куб. м. больше предыдущего максимума поставок.

По словам Миллера, растет и спрос на российский газ, который идет по трубопроводу «Турецкий поток». «Газпром» экспортировал в республику 1,7 млрд куб. м газа и побил свой прошлый рекорд, датированный 2014 годом. Также увеличивается спрос на российские энергоресурсы в Венгрии, Болгарии, Греции, Сербии.