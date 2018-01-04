СМИ: Путин отдыхает на новогодние праздники в Хакасии

Президент России Владимир Путин прилетел в Хакасию, где будет отдыхать несколько дней.

Об этом 4 января сообщает агентство FlashSiberia со ссылкой на свой источник в региональном правительстве. «Президент проведет несколько дней на отдыхе в Хакасии», — заявил собеседник издания. И уточнил, что отдыхает Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу, который прилетел в регион еще накануне.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет президента был вынужден около часа кружить над Абаканом — он не мог приземлиться из-за тумана. Борт номер один совершил посадку в 13.46 по московскому времени.

Отметим, на официальном сайте Кремля никакой информации об этом визите пока нет.