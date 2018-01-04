МВД решило ужесточить наказание за кражу электронных денег

В России может быть ужесточено наказание за кражу денег с банковских счетов и хищение электронной валюты. Соответствующий законопроект разработан МВД.

Об этом пишет 4 января «Российская газета» со ссылкой на ТАСС. Речь идет об усилении уголовной ответственности. Для этого планируется внесение изменений в УК РФ. Но насколько сильно увеличится наказание, не раскрывается.

Сейчас хищение денег с банковского счета подпадает под часть 1 статьи 158 УК РФ. Тайное хищение чужого имущества считается преступлением небольшой тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное за него, — до 2 лет лишения свободы.

В то же время первое в Петербурге дело о краже биткоинов было возбуждено по статье 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере».