Подробности пожара на Васильевском острове: автобус загорелся, когда внутри были дети

Туристический автобус, внезапно сгоревший на стрелке Васильевского острова, привез на экскурсию по Петербургу 31 ребенка из Барнаула. «Фонтанка» поговорила с очевидцами и выяснила, что дым в салоне появился, когда школьники уже зашли в автобус. Также наши журналисты узнали, что в огне пострадали вещи и сгорели документы.

По информации «Фонтанки», неожиданно вспыхнувший туристический автобус MAN, о котором наше издание уже сообщило утром 4 января, перевозил 31 школьника из города Барнаула. По нашим данным, им всем от 7 до 15 лет, и они прибыли в Петербург из Москвы утром 4 января, после чего встречающая сторона повезла их на автобусе на экскурсию по городу.

По данным нашего издания, все дети – воспитанники известного в Барнауле театра-студии «ТиМ». В Петербург они приехали со спектаклем «Сказки с осенью в сердце» на международный конкурс-фестиваль «Будущее планеты», который проходит в городе с 4 по 9 января. На сайте конкурса сказано, что в целевой взнос, кроме трансфера и отеля, входит также 3-часовая обзорная экскурсия «Магия новогоднего Петербурга» на туристических автобусах повышенной комфортности.

Как стало известно «Фонтанке» из разговоров с очевидцами, когда обзор здания Биржи на Васильевском и самой стрелки закончился, а школьники уже сели в автобус, то он проехал буквально несколько метров, после чего остановился, и оттуда быстро стали выходить дети и их воспитательница. По нашим сведениям, они уже в салоне почувствовали запах дыма.

Также, по информации «Фонтанки», сгорел реквизит студии, который они привезли на театральный конкурс, и их документы.

По данным нашего издания, прокуратуре Василеостровского района уже известно о случившемся и, помимо проверки, сотрудники надзорного ведомства постараются помочь в получении справок для выезда в Барнаул.