Индекс РТС поставил рекорд за три года

Индекс РТС 4 января превысил 1200 пунктов впервые с 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, на 13.40 РТС составлял 1201 пункт — рост на 1,52% к предыдущему дню, индекс Мосбиржи увеличился на 1,22% – до 2179 пунктов. В лидерах роста — акции «Распадской» (+4,8%), «Роснефти» (+2,7%), «Газпрома» (+2,7%), «Аэрофлота» (+2,4%), «Норникеля» (+2,2%) и Сбербанка (+1,9%).

Отметим, рост индексов происходит на фоне общемирового подъема фондовых площадок и увеличения стоимости нефти, которое привело и к укреплению рубля, как писала ранее «Фонтанка».