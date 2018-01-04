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04.01.2018 14:45

В Музее варежки открывается самая большая детская пряничная выставка

Самая большая детская пряничная выставка начнёт свою работу в Северной столице. Она откроет свои двери в Музее варежки 5 января.

Как рассказали в музее, на экспозиции будут представлены европейские пряничные домики Бергена, резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, а также пряничный Петербург. Экспонаты для выставки совместно с профессиональными поварами и декораторами создали подопечные БФ «Время помогать» в рамках кулинарной реабилитационной программы «Время готовить» и других социальных проектов музея.

В Музее варежки открывается самая большая детская пряничная выставка

«Детские работы – домики, ёлочки и пряничные человечки, выполненные ребятами из социальных учреждений города, наполнят экспозицию особым теплом и добротой. Организаторы надеются, что выставка подарит всем жителям и гостям Петербурга атмосферу зимней сказки и новогоднего волшебства», – сказали в музее.

Музей варежки подготовил для посетителей выставки много интересного: гостей ожидают миниатюрный движущийся мир, сказочный сладкий городок, пряничные квесты, чаепития, роспись пряников и другие удивительные мастер-классы. На дни каникул запланирована особая программа. Увидеть пряничную сказку можно будет до 29 января – ежедневно на Мойке, 87, в часы работы музея: с 11 до 19 часов.

Справка:

Музей варежки – первый благотворительный музей в России, единственная инклюзивная площадка в Санкт-Петербурге, где тысячи обычных детей участвуют в творческих и благотворительных проектах вместе с ребятами с ограниченными возможностями. На данный момент на базе музея реализуется более 10 социальных проектов, направленных на образование, культурное просвещение, реабилитацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В подготовке к пряничной выставке приняли участие свыше 350 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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