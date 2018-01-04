В автобусе на Васильевском сгорели документы и вещи детей из Барнаула

Экскурсия в Петербург для 30 школьников из Барнаула закончилась потерей вещей и документов. Сумки остались в выгоревшем дотла автобусе на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке», утром 4 января туристический автобус MAN привёз на стрелку Васильевского острова группу из Барнаула. В начале двенадцатого 30 детей и их взрослые сопровождающие осмотрели все достопримечательности и вернулись к припаркованному на Биржевой площади автобусу, чтобы продолжить экскурсионный объезд. Запах гари они почувствовали уже в салоне. Взять успели немногое — к примеру, сумка сопровождающей так и осталась внутри.

В 11:27 на Биржевую площадь вызвали пожарных. Три расчета закончили все работы за полчаса. Автобус сгорел полностью, дети не пострадали. «Фонтанка» выясняет все подробности происшествия.