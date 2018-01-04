Из Латвии депортируют корреспондента ВГТРК

Власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Как сообщает телеканал «Россия 24», ее сочли «угрозой национальной безопасности» и дали ей сутки, чтобы уехать. Издание напоминает, что накануне из Латвии депортировали мужа журналистки, корреспондента телеканала «ТВ Центр» Анатолия Курлаева. В руководстве «ТВЦ» уточнили, что Курлаев был в Прибалтике с частной поездкой, а не по заданию редакции.

Напомним, в черном списке в Латвии находятся уже десятки россиян — в частности, певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов и многие другие.