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04.01.2018 13:11

Из Латвии депортируют корреспондента ВГТРК

Власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Как сообщает телеканал «Россия 24», ее сочли «угрозой национальной безопасности» и дали ей сутки, чтобы уехать. Издание напоминает, что накануне из Латвии депортировали мужа журналистки, корреспондента телеканала «ТВ Центр» Анатолия Курлаева. В руководстве «ТВЦ» уточнили, что Курлаев был в Прибалтике с частной поездкой, а не по заданию редакции.

Напомним, в черном списке в Латвии находятся уже десятки россиян — в частности, певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов и многие другие.

 


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