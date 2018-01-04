Губернатор Полтавченко начал год с вручения ключей от пылесосов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко начал сезон «официальных вручений» с передачи коммунальщикам ключей от уличных пылесосов.

Как сообщает 4 января пресс-служба администрации губернатора, встреча прошла на площадке СПб ГУДП «Центр» на Васильевском острове. Градоначальник осмотрел технику, которую закупил Петербург в 2017 году. В частности, парк дорожных и садово-парковых предприятий пополнили 27 вакуумных подметально-уборочных машин — уличных пылесосов, а также 31 малогабаритный трактор.

Полтавченко вручил работникам городских предприятий ключи от пылесосов и пожелал успехов в важном для города труде. Отметим, накануне, 3 января, он успел посетить школу № 54 Красносельского района, где посмотрел, как там проводят День семьи.