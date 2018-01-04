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04.01.2018 12:30

Китай обгонит Россию по числу космических запусков в 2018 году

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники запланировала на 2018 год запуск как минимум 40 ракет-носителей. Это почти вдвое больше, чем планирует Роскосмос.

Китай, как пишет 4 января газета China Daily,  запустит 35 ракет «Чанчжэн», а также пять твердотопливных ракет «Куайчжоу». Россия же еще в декабре заявляла, что в интересах Роскосмоса и коммерческих заказчиков планирует в 2018 году провести лишь 23 запуска. 

Кроме того, развитию отечественной космонавтики мешает рост аварийности. Последняя крупная катастрофа произошла в ноябре прошлого года, когда стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» рухнула в океан вместе с 19 спутниками. А в самом Роскосмосе нашли нарушения на сотни миллиардов рублей. 


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