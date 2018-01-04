На стрелке Васильевского острова полыхал автобус

Туристический автобус загорелся на Васильевском острове в Петербурге утром 4 января. Пассажиров внутри не было.

Как стало известно «Фонтанке», пожарных вызвали в район Биржевого переулка, где был припаркован туристический автобус MAN. Пламя полностью охватило салон. Был риск распространения огня на здания, самое близкое из которых расположено в десяти метрах, но автобус удалось потушить, не поднимая номера сложности. К полудню пожар локализовали.

По информации нашего издания, живущий неподалеку хозяин автобуса был на месте тушения. Его транспортное средство полностью сгорело.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, на Биржевой площади у дома 1 работали 15 человек и три пожарных расчета. Сведений о пострадавших не поступало.