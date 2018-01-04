СМИ: При пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли 10 человек

В результате пожара на обувной фабрике под Новосибирском, по предварительным данным, погибли 10 человек. Все они — граждане Китая.

Об этом 4 января сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс». «Они, заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя, однако задохнулись угарным газом», — уточнили агентству в оперативном штабе на месте ЧС. Следственный комитет по Новосибирской области уже возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности») по факту гибели рабочих. Пожар на фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района начался около 5 утра по московскому времени. В его ликвидации принимают участие 84 спасателя и 24 единицы техники.