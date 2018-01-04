Москва в 2018 году запланировала открыть в 4 раза больше станций метро, чем Петербург

Московский метрополитен в 2018 году прирастет на 20 новых станций. В Петербурге за тот же период планируют открыть лишь пять.

Об этом заявил 4 января заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. В частности, планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями, запустить участки Люблинско-Дмитровской линии до станции «Селигерская» и Калининско-Солнцевской до «Рассказовки». Кроме того, на салатовой линии откроются три станции, а на желтой, в Новой Москве, ещё семь станций, цитирует чиновника Infox.

Петербургский метрополитен запланировал в 2018 году открыть пять станций метро. В Северной столице должны достроить продолжение Невско-Василеостровской линии с «Новокрестовской» и «Беговой» и одновременно ввести три новые станции Фрунзенского радиуса – «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Южную» вместе с депо «Южное».