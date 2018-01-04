Москва в 2018 году запланировала открыть в 4 раза больше станций метро, чем Петербург
Московский метрополитен в 2018 году прирастет на 20 новых станций. В Петербурге за тот же период планируют открыть лишь пять.
Об этом заявил 4 января заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. В частности, планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями, запустить участки Люблинско-Дмитровской линии до станции «Селигерская» и Калининско-Солнцевской до «Рассказовки». Кроме того, на салатовой линии откроются три станции, а на желтой, в Новой Москве, ещё семь станций, цитирует чиновника Infox.
Петербургский метрополитен запланировал в 2018 году открыть пять станций метро. В Северной столице должны достроить продолжение Невско-Василеостровской линии с «Новокрестовской» и «Беговой» и одновременно ввести три новые станции Фрунзенского радиуса – «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Южную» вместе с депо «Южное».
Справка:
Петербургский метрополитен включает 67 станций. Он состоит из 5 линий, эксплуатационная длина которых составляет 113,6 км. Ежегодно система перевозит более 740 млн пассажиров.
Московский метрополитен включает 207 станций. Система состоит из 13 линий, общей протяжённостью 349,6 км. Ежегодно поезда столицы перевозят более 2,5 млрд человек.