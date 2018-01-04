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04.01.2018 11:20

СМИ: «Фенербахче» предлагает за игрока «Зенита» Кришито 2 млн евро

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» предложил петербургскому «Зениту» заплатить за итальянского защитника Доменико Кришито 2 млн евро.

Об этом 4 января пишет издание Fanatik. По его сведениям, «Зенит» отклонил предложение турок и потребовал за Кришито 3 млн евро. Переговоры могут продолжиться на следующей неделе. Отметим, ранее сообщалось, что в защитнике также заинтересован турецкий клуб «Галатасарай». Решение в любом случае будет принято в ближайшее время — зимнее трансферное окно в Турции открыто с 4-го по 31-е января.

Напомним, контракт итальянца с «Зенитом» истекает в июне 2018 года. В последнем сезоне он провел 20 матчей и забил 3 гола. В петербургский клуб Кришито пришел в 2011 году из итальянской «Дженоа». Также ранее играл в «Ювентусе», провел 22 матча за сборную Италии. 

 


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