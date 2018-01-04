Цена на нефть достигла максимальных отметок с декабря 2014 года

На фоне снижения запасов топлива в США цена на черное золото растет — нефть торгуется близко к максимальным отметкам за последние три года. Рубль начал укрепляться к доллару и евро.

На закончившихся 3 января в США торгах нефть марки Brent подорожала на 1,27 доллара (1,91%) и достигла цены в $67,84 за баррель, а цена WTI поднялась на $1,26 (2,09%), до 61,63 доллара за баррель. Таким образом, обе марки достигли максимальной стоимости с декабря 2014 года. Причиной повышения стал обнародованный накануне доклад Американского института нефти о том, что за прошлую неделю запасы черного золота в США сократились на 5 млн баррелей.

На фоне новостей из-за океана на Московской бирже 4 января доллар и евро начали снижаться в цене по отношению к рублю. Американская валюта в первые минуты торгов потеряла 3 копейки к уровню предыдущего дня, а европейская — 9,25 копейки.