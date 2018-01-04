«Зенит» подарил Ломбертсу матрешку
Футбольный клуб «Зенит» встретил своего бывшего игрока Николаса Ломбертса в Петербурге матрешкой.
Как сообщается в официальном Twitter «Зенита», гостю из Бельгии подарили именную матрешку. Отметим, о визите футболиста в Петербург стало известно накануне — Ломбертс снял свой прилет из кабины пилота.
Гость из Бельгии! ✌💙 pic.twitter.com/NmQUBdHWrl— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 января 2018 г.
Напомним, Николас Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007-го до лета 2017 года. Сейчас 32-летний бельгиец выступает за «Остенде».