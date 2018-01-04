«Зенит» подарил Ломбертсу матрешку

Футбольный клуб «Зенит» встретил своего бывшего игрока Николаса Ломбертса в Петербурге матрешкой.

Как сообщается в официальном Twitter «Зенита», гостю из Бельгии подарили именную матрешку. Отметим, о визите футболиста в Петербург стало известно накануне — Ломбертс снял свой прилет из кабины пилота.

Напомним, Николас Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007-го до лета 2017 года. Сейчас 32-летний бельгиец выступает за «Остенде».