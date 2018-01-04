СМИ: Северная Корея запустила ракету по собственному городу

Северная Корея в апреле 2017 года запустила ракету «Хвансон-12», она потерпела крушение и упала на город Токчхон.

Об этом 4 января пишет The Diplomat. По данным источника издания в администрации США, в результате были повреждены несколько промышленных зданий. Он уточнил, что ракету запустили с военной базы Пукчанг на севере Пхеньяна. Она упала уже примерно спустя минуту после пуска — отказали двигатели первой ступени. Данных о погибших и пострадавших нет, по сведениям СМИ, основной удар пришелся на сельскохозяйственные угодья.

Напомним, после испытаний в КНДР баллистических ракет в ноябре 2017-го Совет безопасности ООН ужесточил санкции против страны. Резолюцию поддержали единогласно, в том числе российские дипломаты.