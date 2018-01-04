В России хотят ввести черные списки дебоширов в поездах и автобусах

Общероссийское объединение пассажиров направило в Госдуму предложение ввести черные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования.

Как сообщает 4 января Russia Today, письмо с таким предложением общественники отправили в комитет нижней палаты парламенты по транспорту и строительству. «Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута», — объяснил изданию зампред объединения пассажиров Илья Зотов. Он уточнил, что решение о создании черного списка должен принимать сам перевозчик. В Минтрансе RT сообщили, что готовы рассмотреть такую инициативу.