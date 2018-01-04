Минобороны: Сообщения о нападении на авиабазу в Сирии преувеличены

В Министерстве обороны РФ только частично подтвердили информацию СМИ о нападении на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Как пишет 4 января «Интерфакс», в Минобороны отрицают, что в результате атаки были уничтожены несколько самолетов ВКС РФ. При этом военные подтвердили, что 31 декабря аэродром подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате двое военнослужащих погибли.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк», – уточнили в министерстве. Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что авиабаза в Сирии подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72.

«Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», – подчеркнули в Минобороны.