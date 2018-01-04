Подозреваемого в убийстве полицейского в Чечне ликвидировали при задержании
Сотрудники МВД по Чеченской Республике при задержании уничтожили ответным огнем мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского.
Об этом 4 января сообщили в региональном МВД. Ранее судимого Хамзата Баймурадова 27 лет обнаружили и блокировали на окраине села Автуры Шалинского района Чечни. Пострадавших среди полицейских при ликвидации подозреваемого нет. Напомним, накануне, 3 января, было совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции села Автуры. Тот в результате скончался.