СМИ: На авиабазу ВКС РФ в Сирии напали боевики

Радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу в Сирии, об этом сообщает вечером 3 января издание «Ъ».

Как сообщает СМИ,нападение произошло ещё 31 декабря. Авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.

В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.