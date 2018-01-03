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03.01.2018 21:29

В Чечне убит глава территориального отделения полиции

В Чечне убит начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района.

Об этом 3 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по республике.

«В населенном пункте Автуры совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции села Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Преступник выстрелил полицейскому в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, нападение совершил осужденный ранее житель этого же района 1990 года рождения. Полиция разыскивает нападавшего.

Источник: Газета.ру


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С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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