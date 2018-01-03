СКР забрал у МВД дело о смертельной аварии в ХМАО

Уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском округе, в котором погибли 10 человек, передано для расследования в региональный Следственный комитет.

Как сообщили в ведомстве 3 января, прокуратура удовлетворила ходатайство о передаче материалов уголовного дела о нарушении правил дорожного движения в СК для дальнейшего расследования. Основанием стала тяжесть наступивших последствий – среди жертв аварии четверо несовершеннолетних. Информационное агентство FlashNord со ссылкой на ГУ МВД по региону пишет, что одна из иномарок выехала на встречную полосу. Какая именно, не уточняется, но, по данным агентства, в «Мазде» находились две семьи из Сургута.

Mazda 6 и Renault Duster столкнулись на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск – Нягань 3 января около 16:30 по местному времени. Шестеро взрослых и четверо детей погибли. В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СКР проводят первоначальные следственные действия. Ход расследования взял на контроль Александр Бастрыкин.