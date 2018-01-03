СБУ заявила об охоте на украинцев в России с «крючком» из родственных связей

Федеральная служба безопасности РФ охотится на украинских граждан, приманивая их российской роднёй и искусственно создавая компрометирующие ситуации. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Как сообщает ведомство 3 января, российские спецслужбы якобы совершили очередную антиукраинскую провокацию, задержав в Москве приехавшего к родственникам участника спецоперации в Донбассе. В СБУ в очередной раз подчеркнули, насколько опасны поездки в «страну-агрессора и на временно оккупированные территории», а также предупредили: повод к задержанию ФСБ РФ может «цинично инсценировать». Подобным провокациям, как сказано в сообщении, есть многочисленные задокументированные подтверждения, и от визитов в Россию безопаснее отказаться.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», – отметил председатель СБУ Василий Грицак.