Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах ДТП с 10 жертвами в Югре

В результате столкновения двух иномарок в Ханты-Мансийском округе погибли 10 человек, среди них – четверо детей. После аварии состоянием дороги заинтересовалась местная прокуратура, а глава СКР поручил при необходимости забрать материалы дела для собственного расследования.

Как сообщает следственный комитет России, 3 января в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск – Нягань столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. По предварительным данным, погибли шестеро взрослых и четыре ребёнка. В региональном МВД уточнили, что авария произошла в 16:30. На месте развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий, движение транспорта частично ограничено.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По личному указанию замгенпрокурора России Юрия Пономарева на место выехал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Помимо проверки ведомство оценит качество содержания дороги. Разбираться в обстоятельствах ДТП будут также следователи и криминалисты, выезд которых поручил организовать председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования», – сообщает официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.