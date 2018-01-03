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03.01.2018 19:29

В Иране объявили об окончании смуты

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в Иране закончена. Об этом со ссылкой на пресс-центр КСИР сообщает РИА Новости.

«Объявляю о провале смуты 2017 года. Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек», — заявил Джаафари.

По его словам, в стране появились террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), которые действуют по указке США, Израиля и Саудовской Аравии.

Протесты в крупнейших городах Ирана продолжаются с 28 декабря минувшего года. Манифестации сопровождаются столкновениями с полицией, по последним данным, в ходе беспорядков погибли как минимум 20 человек. Одной из причин, заставивших людей выйти на улицы, стало тяжелое экономическое положение в республике.

В воскресенье, 31 декабря, власти заблокировали доступ к популярному в республике мессенджеру Telegram и фотосервису Instagram.


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27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
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