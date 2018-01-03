Новый год в Купчино встретили салютом из ворованной пиротехники

Накануне Нового года во Фрунзенском районе Петербурга обчистили магазин пиротехники. Желание шумно, ярко и, главное, бесплатно отметить праздник закончилось уголовным делом.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 3 января, накануне в 3:50 ночи силами двух отрядов вневедомственной охраны были задержаны семеро молодых людей не старше 23 лет. Новый год компания встретила в съемной квартире в Купчино, среди прочего в их развлекательной программе был и традиционный фейерверк. Однако на пиротехнике, как полагает следствие, они решили сэкономить и вынесли всё необходимое из ближайшего торгового комплекса на улице Белы Куна, 24/1.

Петард и фейерверков приятели набрали с запасом: оставшийся после праздника излишек полицейские нашли в квартире. Сами молодые люди в качестве подарка получили дело о краже.