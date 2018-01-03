На Украине разломали памятник участникам АТО
В Донецкой области Украины неизвестные повредили памятник участникам военной операции ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает управление полиции Донецкой области.
«Второго января в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции», — говорится в сообщении.
По факту инцидента начато уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Памятник был открыт 13 октября 2017 года.