На Бассейной забил грязевой фонтан

Грязевой поток залил двор в Московском районе Петербурга днём 3 января. Пока аварийная бригада наводит чистоту, местные переживают, что дом уйдет под землю.

Как сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», похожая на цементный раствор жидкость начала толчками выливаться из-под земли на Бассейной улице, 65. По словам местных жителей, грязевой «родник» они наблюдают уже не первый день.

«Сперва подтекало в разных местах, приехал Водоканал, помыл асфальт и уехал. Вечером опять все размыто было, а теперь гейзеры прямо у нас под окнами, сейчас бить перестал, вот на асфальт наступает, и там все булькает, и образовались трещины в асфальте», – делятся в комментариях. Пользователи уточняют, что в этом месте прокладывают кольцующий канализационный коллектор. Рабочие, по их словам, некоторое время назад напугали: из-за прокладки тоннеля дом может уйти под землю.

В пресс-службе Водоканала «Фонтанке» ответили, что прорыв с работами предприятия не связан. По информации нашего издания, «грязевой родник» – это буровой раствор, который начал выходить на поверхность во время строительных работ компании «ПриСС». Устранение последствий находится на совести подрядчика. Жители отмечают, что рабочие уже отмывают залитый глиняной массой асфальт.