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03.01.2018 17:42

На Бассейной забил грязевой фонтан

 

Грязевой поток залил двор в Московском районе Петербурга днём 3 января. Пока аварийная бригада наводит чистоту, местные переживают, что дом уйдет под землю.

 

 

Как сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», похожая на цементный раствор жидкость начала толчками выливаться из-под земли на Бассейной улице, 65. По словам местных жителей, грязевой «родник» они наблюдают уже не первый день.

«Сперва подтекало в разных местах, приехал Водоканал, помыл асфальт и уехал. Вечером опять все размыто было, а теперь гейзеры прямо у нас под окнами, сейчас бить перестал, вот на асфальт наступает, и там все булькает, и образовались трещины в асфальте», – делятся в комментариях. Пользователи уточняют, что в этом месте прокладывают кольцующий канализационный коллектор. Рабочие, по их словам, некоторое время назад напугали: из-за прокладки тоннеля дом может уйти под землю.

В пресс-службе Водоканала «Фонтанке» ответили, что прорыв с работами предприятия не связан. По информации нашего издания, «грязевой родник» – это буровой раствор, который начал выходить на поверхность во время строительных работ компании «ПриСС». Устранение последствий находится на совести подрядчика. Жители отмечают, что рабочие уже отмывают залитый глиняной массой асфальт.


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25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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