МЧС РФ доставило на Филиппины первую партию гумпомощи

МЧС России доставило на Филиппины первую партию гуманитарной помощи, сообщает министерство 3 января.

"Сегодня во исполнение поручения правительства Российской Федерации в Республику Филиппины доставлена гуманитарная помощь, направленная из порта г. Владивостока 1 декабря 2017 года. На борту морского судна находятся 25 тонн груза", – говорится в информации спасателей.

Также в пути находятся ещё две партии гуманитарного груза, отправленные на Филиппины 9 и 23 декабря 2017 года. Всего планируется доставить гуманитарный груз весом более 495 тонн. Это продукты питания и пиломатериалы.

В последней декаде декабря 2017-го на страну обрушился тропический шторм "Кай Так", не менее 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений.