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03.01.2018 16:50

Украина заявила о рекордном транзите российского газа

Объем транзита газа по территории Украины в 2017 году достиг рекордного значения за последние восемь лет, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«В целом за отчетный год украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд куб. м природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года», — сообщает компания.

Также в «Укртрансгазе» отметили, что «Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах».


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21.12.2017 12:29
Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»
Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
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21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
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