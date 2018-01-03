Украина заявила о рекордном транзите российского газа

"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях

На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением