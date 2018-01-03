В Петербурге после Нового года наступил апрель

Новый, 2018 год начался в Петербурге с температурного рекорда. Устойчивый плюс, характерный скорее для середины весны, сохранится в городе до конца недели.

Как сообщают на сайте «Фобос», метеостатистика обновилась в Петербурге 2 января. Воздух прогрелся почти до 5 градусов тепла, что на 10 градусов выше январской нормы. Такая погода типична для Крыма, а в Северной столице подобная оттепель устанавливается не раньше апреля. Необычно тепло было также в Выборге и Пскове, а эпицентром аномалии стал север Сибири. Там превышение над климатической нормой составило 20 градусов.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится. До Рождества в Петербурге будет господствовать относительное тепло, уже привычно мокрое. Между тем оставшиеся без снежных забав горожане не растерялись и вспомнили о летних развлечениях.