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03.01.2018 16:20

Саакашвили вновь призывает к акциям протеста на Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы на Украине объединиться, провести консультации и объявить планы относительно дальнейших акций протеста, сообщает в среду, 3 января, пресс-служба его партии.

"Наша борьба будет продолжаться. Мы не называем конкретные даты следующих акций, пока оппозиционные силы не проведут консультации и не определятся с дальнейшими действиями. Чтобы не было попыток называть это "Михомайданом", акцией Саакашвили, ведь в этих акциях принимают участие разные люди. Мы должны быть широким объединением, выступить единым фронтом, а не передергивать акции. Безусловно, пришло время действовать, объединяться, а не руководствоваться лишь партийными амбициями", — приводит слова Саакашвили пресс-служба его партии.

Кроме того, Саакашвили прокомментировал недавно обнародованные результаты экспертизы его разговора с бизнесменом Сергеем Курченко, назвав их сфальсифицированными.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти. Генпрокурор продемонстрировал на пресс-конференции и в парламенте записи телефонных разговоров, где фигурируют якобы Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.


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