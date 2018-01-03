Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы

Алексей Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда, признавшего верным решение ЦИК, не позволяющее ему участвовать в выборах президента РФ.

Как сообщил РБК руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией, 3 января была подана апелляционная жалоба на решение Верховного суда от 30 декабря, в котором признавалась законность постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не регистрировать инициативную группу по выдвижению в кандидаты на пост президента Алексея Навального.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты 25 декабря. В ЦИК заявили, что у оппозиционера есть непогашенная судимость по делу «Кировлеса».

В субботу, 30 декабря, Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии. «Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», — заяв​ил судья.