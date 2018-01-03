Петербуржец в январе открыл на Неве купальный сезон

Аномально теплое начало нового года в Петербурге позволило жителям расширить линейку развлечений и добавить к традиционным для зимы радостям совсем не характерные водные забавы.

Несущегося по волнам человека на гидроцикле 3 января заметил бизнесмен, читающий «Фонтанку» и имеющий личный вертолет. Экстремала он разглядел с воздуха и прислал фотографии в редакцию. Водный мотоцикл несся по Малой Неве неподалёку от вантового моста между Васильевским и Крестовским островами. Других гонщиков поблизости не наблюдалось.

Напомним, официально акваторию Невы закрыли для навигации ещё в конце ноября. В среду катание с ветерком сопровождает +1 градус тепла и воды, и воздуха. Расстояние лишило возможности разглядеть одежду, в которую облачен гидроциклист, но «Фонтанка» выражает восхищение уже тем, что в январские праздники он открыл купальный сезон, и вдвойне – если он сделал это в плавках.