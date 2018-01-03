В РФ разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс

В Сухопутных войсках разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс, он придет на смену комплексам «Шилка».

"Данный комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических БПЛА, одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем ВТО и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей. Особенностью комплекса является его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей", – сообщает 3 января Минобороны России.

Кроме того, в 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой, в том числе: двух воинских формирований ПВО – зенитным ракетным комплексом малой дальности «Тор-М2»; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, – зенитным ракетным комплексом малой дальности «Тор-М2ДТ»; подразделений ПВО общевойсковых соединений – переносным зенитным ракетным комплексом «Верба».