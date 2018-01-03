Еще
21:48 03.01.2018
Пришлите свою новость!
21:29
В Чечне убит глава территориального отделения полиции
21:10
СКР забрал у МВД дело о смертельной аварии в ХМАО
20:41
СБУ заявила об охоте на украинцев в России с «крючком» из родственных связей
19:43
Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах ДТП с 10 жертвами в Югре
19:29
В Иране объявили об окончании смуты
19:06
Новый год в Купчино встретили салютом из ворованной пиротехники
18:43
Мормоны из Гатчины не поедут в США на похороны главы своей Церкви
18:27
Путин поговорил с премьером Индии
18:14
На Украине разломали памятник участникам АТО
17:57
Ученые анонсировали кровавое суперлуние
17:42
На Бассейной забил грязевой фонтан
17:31
МЧС РФ доставило на Филиппины первую партию гумпомощи
17:25
В Каменке снова замерзают семьи контрактников и офицеров
17:06
Премьер Литвы призвал к диалогу с РФ
16:50
Украина заявила о рекордном транзите российского газа
16:31
В Петербурге после Нового года наступил апрель
16:20
Саакашвили вновь призывает к акциям протеста на Украине
16:07
Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы
15:56
Петербуржец в январе открыл на Неве купальный сезон
15:42
С улиц Любани четыре месяца не вывозят мусор
15:26
В РФ разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс
15:14
Эйфелеву башню закрыли из-за урагана
14:57
Кадыров упрекнул США в двуличии и игнорировании «священного» права
14:38
В Экваториальной Гвинее заявили о неудачной попытке госпереворота
14:24
В США умер глава мормонов
14:07
Повредившая сердце в ДТП под Петрозаводском 7 часов везла пострадавшего ребенка до Коммунара
14:02
Боевики заявили о причастности к гибели Ми-24 в Сирии
13:43
Петербуржец погиб при пожаре на даче в Ленобласти
13:41
Марки об «Игре престолов» выпустила Королевская почта Британии
13:31
СК выяснит, почему пантера загрызла мужчину в Подмосковье
13:16
В Пушкине мужчина принес в больницу мертвую девочку
13:10
Житель Кальмуса 1 января километр волок тело приятеля до соседней деревни
13:05
На Хмельницкой АЭС из-за сбоя отключили энергоблок
12:52
Низкорослый бородач изнасиловал и ограбил петербурженку в парадной
12:47
Петербуржца подвела резинка от рогатки – наркотики долетели до оперчасти колонии в Обухово
12:32
В российской армии появятся акванавты
12:20
Ломбертс снял на видео прилет в Петербург из кабины пилота
12:03
В Финляндии собака нашла 320 тысяч евро
11:47
Саночники Демченко и Иванова подадут иски в CAS 5 января
11:34
Россиянка погибла после падения на катке в Брюгге
11:22
В Петербурге задержали улыбчивого "минера" «Леруа Мерлен»
11:06
Савченко пригрозила Киеву "расплатой кровью"
10:50
На Суздальском VW Polo почти целиком ушел под стоящую фуру
10:35
Ким Чен Ын решил договориться с Южной Кореей
10:23
Молодежная сборная РФ проиграла США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
10:14
Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла
10:01
Рассекречен архив о нобелевской гонке Паустовского и Толкина
09:58
Дежурные поликлиники и травмпункты 3 января
01:40
Noize MC выступит на Новогодней ёлке
01:13
Сезон рок-фестивалей начнется с Frost Festа
02/01
Пожар на Обводном локализован
02/01
10 расчетов тушат пожар на набережной Обводного канала
02/01
Проверка "Комендантского проспекта" завершена
02/01
Станция "Комендантский проспект" закрыта
02/01
Земляне полюбовались большой Луной
02/01
Вандалы не дали сотням жителей Васильевского увидеть новогоднее обращение президента
02/01
Citroen на Индустриальном влетел в ограду и кувыркался через встречку
02/01
Минобрнауки разрешило студенту СПбГУ учиться за счет бюджета в двух магистратурах
02/01
СМИ: Осужденного за убийство Немцова этапируют через Петербург в карельскую колонию
02/01
«Что позволяет себе этот белый»: Кокорин танцует в костюме панды
02/01
В Ленобласти поселилась Грозная львица
02/01
В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов
02/01
Российского журналиста задержали в Риге, чтобы депортировать
02/01
Вышел трейлер футбольной драмы «Тренер» Козловского
02/01
ЦИК подаст в суд на себя из-за иностранного вида на жительство петербуржца, собравшегося в президенты
02/01
КС Молдавии временно отстранил от власти президента Додона
02/01
В ЦИК поступило 64 заявления о выдвижении в президенты РФ
02/01
При взрыве газа в доме в Сочи пострадали три человека
02/01
Под Новый год в Петербурге решили потратить 400 млн на оснащение IT-Академии
02/01
В Альфа-Банке заявили о значительном ущербе при похищении банкомата на Просвещения
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
03.01.2018 15:26

В РФ разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс

В Сухопутных войсках разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс, он придет на смену комплексам «Шилка».

"Данный комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических БПЛА, одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем ВТО и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей. Особенностью комплекса является его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей", – сообщает 3 января Минобороны России.

Кроме того, в 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой, в том числе: двух воинских формирований ПВО – зенитным ракетным комплексом малой дальности «Тор-М2»; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, – зенитным ракетным комплексом малой дальности «Тор-М2ДТ»; подразделений ПВО общевойсковых соединений – переносным зенитным ракетным комплексом «Верба».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00

Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники

Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36

Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки

В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СБУ заявила об охоте на украинцев в России с «крючком» из родственных связей
Ученые анонсировали кровавое суперлуние
МЧС РФ доставило на Филиппины первую партию гумпомощи
В РФ разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс
Кадыров упрекнул США в двуличии и игнорировании «священного» права
В российской армии появятся акванавты
Савченко пригрозила Киеву "расплатой кровью"
Ким Чен Ын решил договориться с Южной Кореей
Земляне полюбовались большой Луной
СМИ: Осужденного за убийство Немцова этапируют через Петербург в карельскую колонию
Цитаты года – 2017: от баклана до Шияна
Bratushki
По каким законам жить в новом году
«Стойкий спрос на бред – это самое знаковое в нашем времени»
2017 год на видео: версия «Фонтанки»
Алексей Миллер: «Россия окончательно превратилась для Запада в «другого»
«Передать Исаакий? Это вопрос не веры, а жадности»
Владислав Иноземцев: «Будет и 2024-й, и 2030-й – и так далее»
Виталий Милонов: «Закон Димы Яковлева» был жестоким и недоработанным
Минтранс сделал поправку на банкротство
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ленобласти поселилась Грозная львица

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка

Скриншот youtube.com/Daily ХАЙП CRIMINAL

Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка

Новости компаний
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00
С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.