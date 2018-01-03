Кадыров упрекнул США в двуличии и игнорировании «священного» права

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал требование президента США Дональда Трампа открыть иранским демонстрантам доступ в соцсети и в очередной раз уличил Америку в двойной морали. Ведь в его случае Вашингтон забыл о праве на самовыражение.

Как сообщил 3 января политик в своем телеграм-канале, Соединенные Штаты резко вспомнили о священном праве на распространение информации после того, как митингующих в Иране лишили Instagram и Telegram. В то же время блокировка его аккаунтов до сих пор не вызвала никакой официальной реакции Белого дома.

«Всё бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно», – возмутился Кадыров.

Facebook – инструмент в руках американских властей, который блокирует тех, «кого прикажут», уверен лидер Чечни, но логики в выборочности не видит. По словам Кадырова, Facebook оставил четыре миллиона его подписчиков без достоверной информации, а его самого – без интеллектуальной собственности из фотографий и видео, в то время как его соседи по санкционному списку – политики из Латинской Америки, именуемые в США «диктаторами», – свои аккаунты сохранили.

Кадыров видит причину в «предельной честности», с которой он говорит о действиях США в странах исламского мира, а наблюдатели – в его негативной оценке решения Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

«Ну и что? Разве это повлияет на моё мнение или заставит меня думать одно, а говорить другое? Нет, конечно! Возможностей для распространения информации много», – не унывает политик. Особенно, когда одна из них – Mylistory. Чеченский аналог Instagram, по словам Кадырова, «не станет плясать под дудку американского Госдепа и Минфина». Успешному развитию соцсети, которое оценил чеченский лидер, способствует и его аккаунт. Именно в нём Кадыров пообещал делиться самыми важными сообщениями, уточнив, что в американские социальные сети возвращаться не намерен.