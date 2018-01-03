Боевики заявили о причастности к гибели Ми-24 в Сирии

Воюющие в Сирии боевики рассказали в воскресенье, 31 декабря, о том, что им удалось сбить российский вертолет в провинции Хама.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов. В среду, 3 января, стало известно, что Минобороны России заявило о крушении российского вертолета Ми-24 из-за технической неисправности.

Про каких конкретно боевиков идет речь, неизвестно. Согласно информации джихадистов, вертолет упал в районе провинции Хама. Однако, никаких фото- или видеоподтверждений этому опубликовано не было. Как сообщается, на борту вертолета находились семь российских офицеров и высокопоставленный чиновник.

О крушении российского вертолета Ми-24 в 15 километрах от аэродрома Хама стало известно в среду, 3 января. В результате жесткой посадки оба пилота погибли, борттехник эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.