Цитаты года – 2017: от баклана до Шияна

Год начался с двух слов губернатора, которые определили петербургскую политическую повестку по крайней мере на несколько месяцев

Это были слова «вопрос решен», речь шла о передаче Исаакиевского собора Православной церкви. «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», – добавил тогда Полтавченко. И запустил в городе очередную волну протестной активности. К концу года стало ясно, что с наскока взять цель не получилось. А в Смольный так и не подана заявка о передаче собора церкви.

ЗакС в уходящем году традиционно остается основным «поставщиком» «вирусных» цитат. Однако теперь в информационную повестку вмешиваются люди, казалось бы, от политики весьма далекие. Зато работающие на правильной должности. Например, завхоз парламента Алена Кукушкина — автор звездной цитаты «данный вид не соответствует человеку». А речь шла всего лишь о посетителе, который 13 сентября пытался пройти в приемную Бориса Вишневского, но забыл галстук. «Человека не пускать, данный вид не соответствует человеку», – заявила Кукушкина, бдившая за посетителями у турникета. Попытки депутата передать гостю запасной галстук успеха не имели: «На футболку галстук не может быть надет», – парировала завхоз. Чем вызвала оживленное обсуждение подходящих фасонов галстуков для прохода в Мариинский дворец. Рекорд популярности побил галстук 18+. Впрочем, началось все не с завхоза, а со все того же Вячеслава Макарова, главы парламента, который в мае внезапно принялся бороться за «пристойный» внешний вид обитателей и посетителей ЗакСа. В разгар парламентской дискуссии спикер ЗакСа обратил внимание на сотрудницу комитета Смольного. «Вы бы ещё халат надели. Посмотрите, как ходят в Законодательное собрание депутаты», – заявил Макаров во всеуслышание. А после летних каникул в парламент запретили ходить без галстука и костюма.

Городское правительство в этом году также отличилось несколькими запоминающимися фразами. 20 июня глава жилкомитета Петербурга Валерий Шиян заявил в Смольном, что за 6,8 года средняя петербургская семья из трех человек может накопить денег на покупку трёхкомнатной квартиры. И привел расчеты. По его данным, средний доход на каждого члена семьи в Петербурге составляет 41 тысячу 500 рублей. Если половину этих средств каждый из членов семьи из трёх человек будет откладывать, то за 81 месяц накопит 5,04 млн рублей, что достаточно для покупки квартиры в 54 квадратных метра. Застройщики, впрочем, отнеслись к этому довольно скептически. Позднее чиновник еще раз объяснил, как именно он считал.

Но самой «летучей» цитатой из Смольного в 2017-м оказался, конечно же, «мощноклювый баклан» от вице-губернатора Игоря Албина. Пернатый хищник стал не менее популярным, чем когда-то «сосули» от Валентины Матвиенко. Напомним, вице-губернатор обвинил морскую птицу в порче крыши только что построенного стадиона на Крестовском. «Она (крыша) выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки», – заявил Албин. Хайп вокруг баклана подняли невероятный: дело дошло до Википедии, которая запретила править статью о крылатом любителе футбола. А «Фонтанка» выяснила, что зловредная птица наследила и навредила не только стадиону. История кончилась заявлением главы департамента по связям с общественностью ФК «Зенит» Жанны Дембо, которая 14 сентября сообщила «Ведомостям», что баклан станет символом нового стадиона.

Год стал эпохальным для строителей: в июле приняли жесткие изменения в 214-ФЗ о долевом строительстве. А в конце октября президент Путин потряс бизнес, потребовав за три года постепенно отказаться от долевки. Петербургские и областные чиновники как в воду глядели: еще в сентябре заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин без обиняков заявил: «Очень хотелось бы отменить 214-й закон о долевом строительстве и продавать только готовое жилье».

А девелоперы начали говорить про «неокрепшие умы дольщиков». «Чиновники, политики и журналисты, перебивая друг друга, мажут всех девелоперов черной краской, – считает Марк Лернер, гендиректор ИСК «Петрополь». – На этом фоне неокрепшие умы дольщиков изначально настраиваются подозрительно и агрессивно. Основная масса считает, что застройщики — «гады такие».

Тему «гадов таких» продолжил все тот же Макаров. «Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость», – заявил он об инциденте со старинным домом на Ропшинской, 10, который внезапно по кадастровому паспорту «помолодел» на полвека, после чего застройщик получил право на его снос.

Популярность реплик на темы телесного низа также по-прежнему высока. Так, 8 февраля депутат ЗакСа Андрей Анохин публично сообщил, что у него нет сексуальной связи с главой Приморского района Николаем Цедом . Причиной откровенности стали сложности с предоставлением помещения под приемную в этом районе. В ответ на вопрос своего коллеги Максима Резника, не стал ли он «цедофобом», Анохин заявил: «В моих отношениях с главой района нет сексуальных взаимоотношений».

Впрочем, Петербург, как известно, город толерантный, — а значит, и веротерпимый. Особенно в ЗакСе, показавшем образец парламентаризма, когда в конце октября там поругались Александр Павлович (Тетердинко) и Борис Лазаревич (Вишневский). В то время как первый настаивал на запрете продажи спиртного на «Алых парусах» и футбольных матчах, второй заявил, что ходит пешком и лучше видит происходящее в городе. В ответ спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заметил, что Вишневский, отказавшийся от служебного автомобиля, часто пользуется его «Мерседесом». «Только по праздникам, когда езжу в синагогу», – отшутился оппозиционер.

Не менее яркими идеями одарили общественность и чиновники, курирующие промышленность. Так, вице-губернатор Сергей Мовчан в феврале заявил, что промышленному росту в Северной столице помогут заключенные петербургских тюрем. Смольный сохраняет «амбициозную цель сделать Петербург центром легкой промышленности», заявил вице-губернатор в ходе открытия Недели легкой промышленности в Центре импортозамещения 9 февраля. А помочь в этом может ФСИН, или, вернее, производители фурнитуры для тканей, работающие с гособоронзаказом и тюрьмами.

А в июле горожане почувствовали на себе прелести сплошного досмотра пассажиров в метро. И начальник метрополитена Владимир Гарюгин объяснял, почему ему пришлось так поступить с горожанами : «Вы рассуждаете так, будто это я на досуге написал закон. Мы приняли к исполнению то, что есть. И приняли это под большим давлением Ространснадзора и прокуратуры, которые массово применяют жесткие меры к нашим сотрудникам».

А нам на «Фонтанке» год, наверное, запомнится и самой мощной за все годы работы хакерской атакой, и тем, как удалось от нее оправиться. Главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков комментировал: «Это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть «Фонтанку». Поверьте, захлопнуть нас – это полдела. Основная задача другая – заставить вас читать и смотреть их, с позволения сказать, ресурсы. Потому что вы, уважаемые читатели, по доброй воле делать этого не хотите. Да, и еще: на взломе сервера эта история не кончится. «Плохо вы этих мадьяр знаете», – говорил Швейку старый сапер Водичка».

Елена Зеликова, "Фонтанка.ру"