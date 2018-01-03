Петербуржец погиб при пожаре на даче в Ленобласти

Тело мужчины обнаружили в частном доме в Кингисеппском районе Ленинградской области. По предварительной информации, пожаром закончилось неосторожное обращение с огнем.

Как стало известно «Фонтанке», погибшего нашли вечером 2 января после тушения пожара в деревне Мышкино. Его опознали как 52-летнего хозяина, который приехал в область из Горелово. По словам соседей, трезвым его в тот вечер не видели. По данным областного МЧС, в Мышкино два расчета выезжали накануне в четверть седьмого вечера. К половине восьмого с возгоранием справились.

Предположительно, частный дом на площади 96 квадратных метров вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём.