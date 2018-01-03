СК выяснит, почему пантера загрызла мужчину в Подмосковье

Следователи проводят проверку после того, как пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Инцидент произошел 2 января в деревне Обновленный Труд Истринского района. В вольере, в котором содержатся дикие животные, было найдено тело мужчины с укусами на теле.

"В Истринском районе следователями регионального СК выясняются обстоятельства смерти мужчины в результате нападения пантеры… По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных, но когда попытался войти в вольер, пантера набросилась на него. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.