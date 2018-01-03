В Пушкине мужчина принес в больницу мертвую девочку

Полиция выясняет обстоятельства смерти младенца, тело которого в больницу Пушкинского района Петербурга принёс не пожелавший представиться мужчина. Сам он вносить ясность отказался.

Как стало известно «Фонтанке», полицию на Госпитальную улицу в Пушкине в пять утра 3 января вызвал персонал городской больницы №38 имени Семашко. Немногим ранее в приемный покой зашёл мужчина с младенцем на руках. Девочке, которой не исполнилось и года, помогать уже было поздно. По предварительной информации, ребенка привезли из частного дома на Московском шоссе. Мужчина категорично отказался вдаваться в подробности и не пожелал назвать ни свое имя, ни имя девочки.

Медики предположили, что с полицейскими он будет более разговорчив, и набрали «02».