На Хмельницкой АЭС из-за сбоя отключили энергоблок
Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети.
На Хмельницкой АЭС из-за сбоя отключили энергоблок, об этом сообщает оператор атомных станций Украины компания "Энергоатом".
"3 января 2018 года в 01:57, согласно поданной заявке, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол – блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ). Реакторная установка находится в состоянии «горячий останов». Причины нарушения устанавливаются", – говорится в её сообщении.
Согласно международной шкале INES данное событие классифицируется уровнем «0» (вне шкалы).
На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС продолжается капитальный ремонт, добавили в "Энергоатоме".
Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Справка:
Хмельницкая АЭС (ХАЭС) ‒ расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишине. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции ‒ покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.