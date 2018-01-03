Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети.

На Хмельницкой АЭС из-за сбоя отключили энергоблок, об этом сообщает оператор атомных станций Украины компания "Энергоатом".

"3 января 2018 года в 01:57, согласно поданной заявке, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол – блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ). Реакторная установка находится в состоянии «горячий останов». Причины нарушения устанавливаются", – говорится в её сообщении.

Согласно международной шкале INES данное событие классифицируется уровнем «0» (вне шкалы).

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС продолжается капитальный ремонт, добавили в "Энергоатоме".

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.