Низкорослый бородач изнасиловал и ограбил петербурженку в парадной

Инженер одного из петербургских НИИ стала жертвой изнасилования в собственной парадной в Кировском районе города. Обидчик, по её словам, был субтилен и бородат.

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, 25-летняя сотрудница научно-исследовательского института столкнулась со злоумышленником в половине девятого утра в первый день нового года, когда вышла из квартиры на проспекте Ветеранов. В парадной на неё набросился мужчина азиатской внешности и силой принудил к сексу. Отбиться девушка не смогла и через несколько часов обратилась в полицию.

Пострадавшую с синяками и ушибами увезли в больницу. Полицейским она в красках описала нападавшего: он молод, неброско одет, носит длинные волосы и бороду и ростом около полутора метров. Перед уходом, по словам девушки, насильник вытащил из её сумки двести рублей.