В российской армии появятся акванавты

Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров, сообщает 3 января Минобороны России.

На первом этапе подготовка будет проходить в городе Ломоносове на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап подготовки будет включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.

Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием Глубоководного водолазного комплекса (ГВК).

"Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт»", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 метров.