Ломбертс снял на видео прилет в Петербург из кабины пилота

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Николас Ломбертс вернулся в Петербург. Это следует из его инстаграма, где он опубликовал видео прилета из кабины самолета.

«Прибытие домой в стиле», – подписал Ломбертс это видео.

Отметим, что нахождение в кабине пилотов посторонних строго запрещается. Согласно правилам, дверь в кабину должна быть закрыта на протяжении всего полета.

Напомним, Ломбертс отыграл в «Зените» 10 лет – с 2007 по 2017 год. За это время он провел за петербургский клуб 195 матчей и забил 9 голов. В марте 2017 подписал 3-летний контракт с клубом «Остенде».