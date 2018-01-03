Петербуржца подвела резинка от рогатки – наркотики долетели до оперчасти колонии в Обухово

В начале нового года Фрунзенский суд арестовал петербуржца Диму. Ему вменяют строгую статью за сбыт наркотиков. Только в отличие от похожих мастеров этого жанра, он метал товар при помощи рогатки самодельной. Да и помыслы его были праздничные – скрасить каникулы своим друзьям в колонии.

По информации «Фонтанки», накануне Нового года, к вечеру 27 декабря сотрудники оперотдела колонии №6, что находится рядом с Софийской улицей и чаще зовется Обухово, окружили 35-летнего петербуржца Дмитрия. Они действительно расстроили мужчину, но было за что. Он дерзко наводил свою мощную рогатку на территорию исправительного учреждения и метал вглубь предметы.

Но мало того, что кульки и брикеты состояли из завернутых в целлофан наркотиков в ассортименте, так еще и долетали они до окон оперативного отдела колонии. Последнее, судя по всему, и было воспринято сотрудниками УФСИН как откровенное хамство.

Так, по данным «Фонтанки», изъятое было изучено экспертом, после чего в Следственном управлении УМВД по Фрунзенскому району было возбуждено уголовное дело по покушению на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как стало понятно журналисту нашего издания, по сравнению с прежними подвигами Димы, это уже серьезная заявка на срок. Ведь до этого он неоднократно бывал за контрольно-следовой полосой, но все больше по мелочам. То он магнитолу вынет из ВАЗ-21434, то в Гатчинском районе Ленобласти украдет 350 кг картошки, то набьет морду гражданам Бобыкину и Бобусову.

Как стало известно «Фонтанке», уличенный с рогаткой честно рассказал, кому он кидал новогодние подарки, и уже в 2018 году посетил Новые Кресты в Колпино.