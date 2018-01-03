Саночники Демченко и Иванова подадут иски в CAS 5 января

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что Альберт Демченко и Татьяна Иванова 5 января намерены подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они обжалуют решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении всех завоеванных ими в Сочи наград.

– Адвокаты Демченко и Ивановой 5 января будут готовы подать иски, – цитирует ТАСС Гарт. – Конечно, очень жаль, что нам для своей защиты оставили очень мало времени. Так получилось, что мы о всех подозрениях узнали только в середине декабря. Теперь приходится в предельно сжатые сроки готовиться к слушаниям в CAS.

Дисциплинарная комиссия FIL 2 января рассмотрела дела отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) Демченко и Ивановой. В опубликованном после окончания заседания заявлении отмечается, что дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поэтому не считает возможным накладывать какие-то санкции.