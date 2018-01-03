Россиянка погибла после падения на катке в Брюгге

Российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь.

Об этом 3 января сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nieuwsblad.

Инцидент произошел около 01:00 на катке на рождественской ярмарке, при этом каток ночью был закрыт для посещения. Во время катания на льду женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание, однако позднее после обследования врачей отказалась от госпитализации.

На следующее утро женщину доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она скончалась.

Полиция города заявила, что открыла расследование в связи с инцидентом.

Погибшая приехала в город вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники.