В Петербурге задержали улыбчивого "минера" «Леруа Мерлен»

Полиция Красносельского района 2 января искала бомбу в строительном гипермаркете на юге Петербурга, а нашла бездельничающего горожанина.

Как стало известно «Фонтанке», вечером вторника телефон «02» набрал 51-летний охранник «Леруа Мерлен». Забеспокоиться его заставили слова водителя ВАЗ-21104, брошенные на нижней парковке торгового комплекса на улице Партизана Германа, 2. Молодой человек с улыбкой заявил, что хочет заложить бомбу. Место не конкретизировал, и охранник привлек к поиску полицию. Источник опасности искали больше получаса, но бомбу на парковке так и не обнаружили.

Сотрудник охранного предприятия сообщил полицейским номера подозрительного автомобиля, и водителя задержали. Предполагаемым шутником оказался нигде официально не трудоустроенный мужчина 24 лет. Теперь делиться своими взрывоопасными планами он будет в отделе полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.